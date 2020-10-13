٥٤٠ جهاز لوحي من جمعية ” بناء” لتمكين أبنائها الأيتام

الدمام - فتحية عبدالله

تقوم جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بخطى حثيثة من خلال الحملات التي تستهدف توفير الدعم والمساندة والرعاية لأبنائها الأيتام حيث وزعت الجمعية مؤخرا ٥٤٠ جهاز لوحي على مستفيديها من الطلاب والطالبات الذين يدرسون بمراحل التعليم العام والجامعي ضمن حملة “نبني مستقبل الأيتام” .

أوضح ذلك عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي مشيرا إلى أن الحملة تهدف الى تأمين 1061 جهاز لابتوب وجهاز لوحي في المرحلة الأولى حيث تعمل الجمعية على استكمال المرحلة الثانية ليصل عدد الاجهزة الاي تسعى الجمعية لتأمينها 3500 جهاز .

وأعرب الخالدي عن شكره لكافة المساهمين في دعم هذه الحملة التي ساهمت في تأمين الأجهزة المطلوبة للأيتام وفي فترة وجيزة مما يؤكد التفاعل المجتمعي مع مبادرات الجمعية المختلفة .

يذكر أن هذه الحملة تأتي استكمالا للمبادرة التي أطلقتها الجمعية مع بداية ظهور جائحة كورونا وتهدف إلى تمكين الطلاب الأيتام من مواصلة التعليم بكل سهولة ويسر وعبر القنوات الالكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم والتي تتضمن حلولا تعليمية متقدمة مدعومة بتقنيات تعليمية حديثة من شأنها خلق أجواء تعليمية تفاعلية تجذب انتباه الطالب وتقدم له المعلومة بطرق مبتكرة تتماشى مع توجهات الوزارة ، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الجمعية على مواكبة الجديد لتقديمه إلى أبنائها وبناتها الأيتام في سبيل مساعدتهم على التعليم وفق التطورات المتلاحقة التي تشهدها طرق الدراسة الحديثة .

يشار إلى أن مبادرة “نبني مستقبلهم ” هدفت لتمكين الأيتام المنتسبين للجمعية من مواصلة تعليمهم عن بعد في ظل ظروف جائحة كورونا وانطلقت خلال فترة تعليق الدراسة في العام الدراسي الماضي نتيجة للاحترازات الوقائية من الفيروس المستجد ، وتضمنت المبادرة توزيع 380 جهاز حاسب آلي على الأيتام بتكلفة تقدر قيمتها بـ 350 ألف ريال .اضافة الى 374 شريحة بيانات .

وختم الخالدي تصريحه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه الحملة التي تؤكد استشعار الجمعية للمسؤولية تجاه الاستثمار في تعليم الايتام وتمكينهم .