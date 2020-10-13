أمير تبوك يتراس غداً اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة, اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية غداً الأربعاء بمكتب سموه بالإمارة.

ويناقش سموه خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي يشمل عددًا من الموضوعات، منها الاطلاع على تقارير اللجان الميدانية التي ترفع تقاريرها بصفة دورية, إذ ترصد من خلالها سير العمل في المشروعات الوقائية والاحترازية التي تنفذها عددٌ من الجهات في هذا الإطار, كما سيتم مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .