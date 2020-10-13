انطلاق مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية بحزمة من الفعاليات

الشيحية - محمد المسلم .. عدسة - يوسف الخليفي

انطلق مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية يوم أمس الأثنين بحزمة من الفعاليات والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية وشركاء النجاح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية ويستمر المهرجان ستة أيام في حديقة الشيحية العامة بمركز الشيحية.

وأوضح رئيس بلدية البكيرية المشرف العام على المهرجان الأستاذ يوسف بن عبدالله الخليفة أن المهرجان يهدف إلى تشجيع زراعة الرمان وزيادة التعريف به على مستوى واسع, كونه مشروعاً سياحياً واقتصادياً واجتماعياً، ومورداً مستديماً لأصحاب المزارع المتخصصة في زراعة الرمان حيث شارك في المهرجان أكثر من 75 مزرعة رمان يتم عرض منتوج الرمان بمختلف أنواعه ومصادره المختلفة من مختلف المزارع إضافة لمشاركة 120 أسرة منتجة وخيمة الدوائر الحكومية المشاركة ومسرح الفعاليات ومدينة الطفل.