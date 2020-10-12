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أمير جازان يعزي بوفاة “المغفوري” أحد منسوبي إمارة المنطقة

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أمير جازان يعزي بوفاة “المغفوري” أحد منسوبي إمارة المنطقة

أمير جازان يعزي بوفاة “المغفوري” أحد منسوبي إمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=911857
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى والد وذوي  الموظف يحيى مناجي مغفور ي -رحمه الله- من منسوبي إمارة المنطقة ، والذي توفي اثر أزمة قلبية مؤخرا  .

وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال عمله في خدمة الوطن والمواطن.

فيما أعرب والد وذوي ، الفقيد
” المغفوري” ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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