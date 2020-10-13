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أمير تبوك يستقبل مدير عام “هدف” وعدد من قيادات الصندوق

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أمير تبوك يستقبل مدير عام “هدف” وعدد من قيادات الصندوق

أمير تبوك يستقبل مدير عام “هدف” وعدد من قيادات الصندوق
http://almnatiq.net/?p=911866
تبوك - فايز السميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف ) تركي بن عبدالله الجعويني، وعدداً من قيادات الصندوق.
ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالجهود السخية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.
وأكد الأمير فهد بن سلطان، خلال اللقاء، على تقديم كافة أوجه الدعم، في سبيل إلحاق أبناء وبنات المنطقة في برامج تدريب وتأهيل، تنعكس على إتاحة فرص توظيفهم، وترفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، تحقيقاً لتوجهات وتطلعات القيادة الحكيمة ــ يحفظها الله ـــ. مؤكدا سموه بان منطقة تبوك  تشهد حاليا استثمارات كبيرة مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع امالا ومشروع الديسة كما تشهد حراك اقتصادي وتنموي كبير وبالتالي سوف تخلق فرص عمل كبيرة لابناء  وبنات المنطقة وبالتالي الاستفادة منها بالتوظيف .
من جانبه قدم مدير عام “هدف” عرضاً لسموه، عن دور الصندوق خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحسين، والبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد، والاستراتيجية الجديدة ومراحل ومبادرات تنفيذها، وإحصاءات عن سوق العمل في المنطقة.
واستعرض الجعويني، خلال لقاء سموه، مرتكزات التوجه الجديد للصندوق من خلال تمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية مستدامة للكوادر الوطنية، مع أهمية إشراكها في برامج تدريب وتأهيل نوعية، لتطوير مهاراتها وقدراتها المهنية والمعرفية، بما يضمن استقرارها وظيفياً وينعكس على أداء وانتاجية وأعمال المنشأة، بالإضافة إلى الموائمة بين مؤهلات الباحثين والباحثات عن عمل ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، والعمل على مراجعة مخرجات برامج التدريب والتأهيل والتوظيف واستحداث برامج أخرى لرفع المستوى المهاري والتنافسي للقوى العاملة الوطنية، وقياس الأثر النهائي من الخدمات المقدمة، من خلال الاستقرار الوظيفي، والاستدامة، والأثر على الاقتصاد الوطني.
من جهته أعرب الجعويني عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لجميع اعمال الصندوق بالمنطقة .

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