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الأمير فيصل بن مشعل يطلق منصة كفاءات القصيم لحصر الكفاءات القيادية بالمنطقة

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الأمير فيصل بن مشعل يطلق منصة كفاءات القصيم لحصر الكفاءات القيادية بالمنطقة

الأمير فيصل بن مشعل يطلق منصة كفاءات القصيم لحصر الكفاءات القيادية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=911869
المناطق - بريدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، اليوم , منصة كفاءات القصيم لحصر الكفاءات القيادية بالمنطقة , بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين عام مجلس المنطقة عسم الرمضي ، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي.

 

واستمع سموه عن تفاصيل المنصة والمشتملة عبر إنشاء منصة الكترونية في موقع إمارة المنطقة عبر الرابط https://www.alqassim.gov.sa/kafaat/ والتي سيتم من خلالها حصر جميع البيانات والمعلومات والسير الذاتية للكفاءات بالمنطقة لتسهيل الوصول السريع إليهم والاستفادة منهم في دعم التنمية الشاملة بالمنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة , عبر توفير أوسع دائرة من البيانات والمعلومات للقطاعين الحكومي والخاص , وكشف ما تمتلكه المنطقة من شباب وشابات ذات خبرات وكفاءات عالية .

وأوضح سموه أن إمارة المنطقة ستسخر المنصة لخدمة أبناءها من الكفاءات القيادية الوطنية بالمنطقة , وجمعهم تحت هذه المنصة للوقوف على مدى كفاءاتهم القيادية وسبل الاستفادة منها خدمةً للمنطقة وأهاليها ، ولدعم وتنمية ورعاية عدد من القطاعات الخدمية ، من خلال تقديمهم خدمة الاستشارة وغيرها من الخدمات في شتى المجالات ، وذلك لتحقيق النمو والتغلب على التحديات التي قد تواجه بعضاً من المنشآت والجهات الحكومية والخاصة في عموم مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم ، سائلاً الله التوفيق للجميع وأن تحقق هذه المنصة أهدافها المرجوة التي أنشئت من أجلها.

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