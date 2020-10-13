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أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات جمعية “غراس” لرعاية الأيتام بالمنطقة

أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات جمعية “غراس” لرعاية الأيتام بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=911875
جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الأمارة اليوم , رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “غراس” بالمنطقة الشيخ العباس بن أحمد الحازمي وأعضاء مجلس الإدارة الجديد .
وتسلّم سموه في مستهل الاستقبال تقريراً عن أعمال ومناشط وجهود الجمعية خلال هذا العام 2020م ، مستمعاً لشرح مفصل من رئيس الجمعية عما تضمنه التقرير من الإنجازات التي حققتها والخدمات التي قدمتها لرعاية الأيتام.

وأوضح الشيخ الحازمي أن التقرير اشتمل على ما تم إنجازه من أعمال اجتماعية هدفها تحقيق غاية سامية نبيلة لخدمة المجتمع، من خلال التكافل والتراحم الذي أمرنا به ديننا الحنيف نحو من هم بحاجة لمد يد العون والمساعدة لهم من الأيتام والأسر المحتاجة، لتكوين أسر منتجة وفاعلة في المجتمع.

مبينا أن التقرير اشتمل على مصروفات عدد من البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية والتي جاء في مقدمتها برنامج كفالة اليتيم والتي بلغ إجمالي المبالغ المصروفة فيه خلال العام الماضي , 1839420 ريال فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لمشروع ترميم وإيجارات وتأثيث منازل الأيتام 326599 ريال.
كما تضمن التقرير إجمالي المبالغ المصروفة في مشروع السلة الغذائية و الرمضانية 275400 ريال, فيما بلغت مصروفات الجمعية في مشروع كسوة العيد 201800 ريال , وعدد من البرامج الموسمية التي نفذتها الجمعية خلال العام.
من جانبه عبر رئيس جمعية غراس الشيخ “الحازمي” عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه , على ما يوليه من اهتمام بالغ ومتابعة دائمة لسير أعمال الجمعية.

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