أمير المدينة يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع السابق والرئيس التنفيذي المُعيّن حديثاً

التقى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع السابق المهندس عدنان بن عايش العلوني، والرئيس التنفيذي المُعيّن حديثاً الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي.
وأعرب الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للدكتور عدنان العلوني، على ما قدمه من جهود متميزة وإسهامات كبيرة طوال فترة عمله في الهيئة الملكية، متمنياً له التوفيق في حياته المستقبلية، كما هنأ سموه المهندس القرشي بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية بينبع.
ونوّه سموه بما تتمتع به المحافظة من فرص استثمارية متنوعة تجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار، حاثاً على بذل الجهد والدعم من أجل تحقيق أعلى سقف للطموح في مجال الاستثمار وتطوير الصناعات الوطنية والمساهمة في توفير المزيد من الفرص الوظيفة لأبناء وبنات المحافظة.
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