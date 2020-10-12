أمير المدينة يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع السابق والرئيس التنفيذي المُعيّن حديثاً

وأعرب الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للدكتور عدنان العلوني، على ما قدمه من جهود متميزة وإسهامات كبيرة طوال فترة عمله في الهيئة الملكية، متمنياً له التوفيق في حياته المستقبلية، كما هنأ سموه المهندس القرشي بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية بينبع.