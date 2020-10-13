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أمير تبوك يشهد توقيع تعاون اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة تبوك

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أمير تبوك يشهد توقيع تعاون اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة تبوك

أمير تبوك يشهد توقيع تعاون اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=911894
تبوك - علي العميري
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه بالإمارة توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وجامعة تبوك والتي تهدف لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.
ووقع الاتفاقية، معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.
وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الجهتين ، لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال عدد من البرامج والمبادرات  وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها “هدف”.
وتؤسس الاتفاقية، لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة، لتدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، من اجل زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة.
وبموجب هذه الاتفاقية  يقدم الصندوق محفزاتٍ ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة “سبل” الإلكترونية لخِدْمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة “دروب” للتدريب الإلكتروني، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات” لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و”صيفي”.
بدورها تقدم الجامعة خِدْمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.
وطبقاً للاتفاقية، ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

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