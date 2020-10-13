نائب أمير جازان يكافىء حارس مدرسة بنات بأحد المسارحة لإخماده حريق بالمدرسة و إنقاذ طاقمها

جازان - فضة عطيف

كافىء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، المواطن سعيد بن ربيع أمان ربيع حارس مدرسة الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة أحد المسارحة التابعة لتعليم جازان ، وذلك عقب قيامه بعمل بطولي وتمكنه من إخماد حريق قبل تطوره وانتشاره بالمدرسة و إنقاذ طاقمها وإخراجهم -بفضل الله -بأمان وتعرضه للإصابة جراء الحريق .

وأثنى سمو نائب أمير جازان , على موقف الحارس المدرسة البطولي، وتفانيه في اداء عمله وإنقاذ حياة طاقم المدرسة -بتوفيق الله- بعد اندلاع النيران في مقر عملهم إثر التماس كهربائي أدى لإشتعال النار بها، مؤكداً أن هذا العمل البطولي والنبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبر حارس المدرسة المواطن ربيع أمان , عن اعتزازه بتكريم سمو نائب أمير منطقة جازان له، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة الكريمة – أيدها الله- ومتابعة سمو أمير المنطقة ، لابنائهم المواطنين بمختلف مناطق المملكة، مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي ، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.