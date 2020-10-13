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الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم التقرير الاحصائي السنوي لجهود وانجازات شرطة المنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم التقرير الاحصائي السنوي لجهود وانجازات شرطة المنطقة

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم التقرير الاحصائي السنوي لجهود وانجازات شرطة المنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم التقرير الاحصائي السنوي لجهود وانجازات شرطة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=911911
جازان - فضة عطيف

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، التقرير الاحصائي السنوي لجهود وانجازات شرطة المنطقة ، جاء ذلك خلال استقباله مدير شرطة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومديري الإدارات الأمنية بشرطة المنطقة .
واستمع سموه في بداية اللقاء إلى شرح مفصل عن التقرير الاحصائي السنوي  لشرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها للعام المنصرم 1441هـ، الذي يبرز الجهود الأمنية والانجازات التي قامت بها تلك الإدارات ومن أبرزها التخطيط المستقبلي والإنذار المبكر للتصدي للتحديات والسيطرة على المتغيرات وكشف الملابسات الأمنية المتصلة بالجريمة واستخدام الأساليب الإحصائية لخفض نسب الجريمة.
وأشاد سمو نائب أمير المنطقة بما تضمنه التقرير وما استمع إليه خلال اللقاء حول ما احتواه التقرير والجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة وغيرها من الجهات الأمنية والنتائج التي تم تحقيقها خلال العام الماضي وخلال فترة جائحة كورونا , راجياً للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة -سائلاً الله تعالى- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
من جهته عبّر مدير شرطة منطقة جازان عن شكره وجميع منسوبي الشرطة لسمو نائب أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها وما استمعوا إليه من توجيهات خلال اللقاء, مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن

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أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير الاحصائي السنوي لشرطة المنطقة

أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير الاحصائي السنوي لشرطة المنطقة

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