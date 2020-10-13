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إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=911929
المناطق - واس

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن لاعب المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد البرتغالي : “نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية بـكوفيد 19 ولن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.
ويأتي الإعلان عن إصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم التي انتهت بالتعادل السلبي في باريس ضمن دوري الأمم.

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