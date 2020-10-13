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دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها

دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها
http://almnatiq.net/?p=911940
المناطق - الرياض

عينت دارة الملك عبدالعزيز، سلطان بن حمد العويرضي متحدثا رسمي لها، وذلك في إطار اهتمام الدارة بالنواحي الإعلامية في ظل ما تقدمه من تنوع في خدمتها لتاريخ المملكة وما تنجزه من مشروعات علمية.
وأوضح سلطان العويرضي، أنه تم تدشين الحساب الرسمي للمتحدث للدارة على منصة تويتر، [email protected]، حيث من المنتظر أن يجيب الحساب الجديد ويتفاعل مع كامل الاستفسارات المتعلقة بأنشطة الدارة، وكذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمتحدث:[email protected]

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