احدث الأخبار

العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية
أبرز المواد
 المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )
محليات
 دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها
محليات
 اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2020
أبرز المواد
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يدشن الحملة السنوية للتحصين ضد الأنفلونزا الموسمية لعام ١٤٤٢هـ لمنسوبي القوات المسلحة
أبرز المواد
 إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزارة الطاقة الأمريكية تبحث مشروع توقيع مذكرة تفاهم بحثية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال تطوير تقنيات التحلية
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية : منتدى القيم الدينية يبرز دور المملكة في الحوار العالمي ومكانتها الدولية
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بحثية بين “التحلية” ووزارة الطاقة الأمريكية
المنطقة الشرقية
 أمين رابطة العالم الإسلامي: منتدى القيم الدينية يترجم جهود المملكة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم التقرير الاحصائي السنوي لجهود وانجازات شرطة المنطقة
منطقة جازان
 نائب أمير جازان يكافىء حارس مدرسة بنات بأحد المسارحة لإخماده حريق بالمدرسة و إنقاذ طاقمها
منطقة جازان
العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية

العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية

أبرز المواد
المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )

المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )

محليات
دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها

دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها

محليات
اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2020

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2020

أبرز المواد

العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية

العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=911946
المناطق - واس

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، الذي عقد افتراضيا في الرياض اليوم، يعد أحد المساعي العالمية النبيلة التي تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر إشراك القيادات الدينية والمجتمعية في صناعة السياسات العالمية العامة .
وأشار العثيمين إلى أهمية المساهمة الفعالة للقيادات الدينية في بلورة مفاهيم وقيم متجددة، للعيش المشترك والتنمية المستدامة والتعايش السلمي والإيجابي، بين الثقافات والأديان والحضارات .
وثمن الأمين العام الدور المهم والريادي الذي تضطلع به قيادة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس القمة العشرين، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على ما يبذلانه من جهود مشرفة لحشد التعاون، وتحفيز الاقتصاد العالمي ، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة كوفيد-19 خدمة للإنسانية في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية .
وشدد العثيمين على تأكيد منظمة التعاون الإسلامي على أن التحديات العالمية الناجمة عن وباء كوفيد 19، توضح ضرورة مساهمة القادة الدينيين والمنظمات العقائدية في تقريب وجهات النظر بين المجتمعات المختلفة والانتصار لقيم التسامح والتضامن والاعتدال .
وأوضح الأمين العام أن المنظمة سارعت إلى تحمل مسؤولياتها بدعم الجهود الوطنية للدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها والمساهمة في المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لمعالجة الأثار السلبية للجائحة، وتمكين الدول الأكثر هشاشة من وسائل الصمود والتعافي .
وأضاف معاليه ” أنه في سياق إشراك القيادات الدينية في جهود مواجهة وباء كوفيد 19، فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أبريل 2020، ندوة فقهية وطبية بمشاركة علماء مسلمين بارزين وخبراء طبيين لمناقشة انتشار هذه الجائحة وآثارها من وجهتي النظر الدينية والطبية، خرجت بتوصيات مهمة خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية التعامل مع هذا الوباء، ورفع الوعي بخطورته وبيان الرخص والضرورات التي دعت إليها الدراسات في فقه النوازل ” .

روابط ذات صلة

المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )

المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )
دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها

دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها
اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2020

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*