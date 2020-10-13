احدث الأخبار

منظمة التجارة العالمية تثمن دور المملكة في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية
أبرز المواد
 العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية
أبرز المواد
 المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )
محليات
 دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها
محليات
 اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2020
أبرز المواد
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يدشن الحملة السنوية للتحصين ضد الأنفلونزا الموسمية لعام ١٤٤٢هـ لمنسوبي القوات المسلحة
أبرز المواد
 إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزارة الطاقة الأمريكية تبحث مشروع توقيع مذكرة تفاهم بحثية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال تطوير تقنيات التحلية
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية : منتدى القيم الدينية يبرز دور المملكة في الحوار العالمي ومكانتها الدولية
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بحثية بين “التحلية” ووزارة الطاقة الأمريكية
المنطقة الشرقية
 أمين رابطة العالم الإسلامي: منتدى القيم الدينية يترجم جهود المملكة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم التقرير الاحصائي السنوي لجهود وانجازات شرطة المنطقة
منطقة جازان
منظمة التجارة العالمية تثمن دور المملكة في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية تثمن دور المملكة في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية

أبرز المواد
العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية

العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية

أبرز المواد
المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )

المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )

محليات
دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها

دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها

محليات

منظمة التجارة العالمية تثمن دور المملكة في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية تثمن دور المملكة في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية
http://almnatiq.net/?p=911948
المناطق - واس

ثمن رئيس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية النيوزلندي السفير ديفيد واكر، وكلا من نواب مدير عام المنظمة النيجيري يونوف آغا، والألماني كارل براونير، والأمريكي ألن وولف، والصيني يي زيازون، دور المملكة العربية السعودية المسؤول والإيجابي والفعال في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية.
وأشادوا في كلماتهم التي ألقوها خلال اجتماع المجلس العمومي للمنظمة بالأولوية التي أولتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين للمسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية.
وتم خلال الاجتماع توديع مندوب المملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف السفير صالح بن عيد الحصيني بمناسبة انتهاء فترة عمله .
من جانبه، رفع الحصيني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة السامية لتمثيل المملكة ومتابعة مصالحها في منظمة التجارة العالمية خلال السنوات الأربع الماضية.

روابط ذات صلة

العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية

العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية
المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )

المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )
دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها

دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*