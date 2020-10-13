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واشنطن تطالب تركيا بوقف “استفزازاتها المتعمدة” في المتوسط

واشنطن تطالب تركيا بوقف “استفزازاتها المتعمدة” في المتوسط
http://almnatiq.net/?p=911951
المناطق - وكالات

طالبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تركيا بوقف “استفزازاتها المتعمدة” في شرق المتوسط، حيث أرسلت مجددا سفينة لاستكشاف الغاز، مما قد يؤجج الأزمة مع اليونان.

وفي بيان شديد اللهجة، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة “تستنكر” قرار تركيا الذي جاء عقب تراجع التوتر مع اليونان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس في بيان: “نطالب تركيا بوقف هذا الاستفزاز المتعمد والبدء فورا بمباحثات تمهيدية مع اليونان”.

وأضافت أن “إعلان تركيا الأحادي يؤجج التوترات في المنطقة، ويعقد بشكل متعمد استئناف محادثات تمهيدية مهمة بين حليفينا في حلف شمال الأطلسي اليونان وتركيا”.

واعتبرت أن “الإكراه والتهديدات والترهيب والأنشطة العسكرية لن تحل التوتر في شرق المتوسط”.

وكانت تركيا قد أرسلت سفينة استكشاف إلى مياه متنازع عليها ترافقها بوارج، مثيرة قلق قبرص واليونان، اللتين قامتا بإجراء مناورات عسكرية.

وتراجع التوتر بعدما سحبت تركيا السفينة، ووافقت على إجراء محادثات تمهيدية مع اليونان.

لكن البحرية التركية قالت إن السفينة “عروج ريس” ستستأنف أنشطتها في المنطقة، مما أثار غضب اليونان التي رفضت إجراء محادثات قبل سحب السفينة.

والشهر الماضي، زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليونان لإظهار الدعم وأشاد باحتواء التوتر.

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