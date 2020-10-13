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رسميا.. الاتحاد العربي يعلن استئناف منافسات البطولة العربية

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http://almnatiq.net/?p=911954
المناطق - الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الاثنين، استئناف منافسات البطولة، بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان، “سيتم استكمال منافسات الدور نصف النهائي ونهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن يتم تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، والاتحاد والشباب السعوديين”.

وكان فريق الإسماعيلي فاز على فريق الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد، وتتبقى مباراة الإياب بينهما والتي ستقام في مدينة الدار البيضاء.

في المقابل، لم يلعب فريقا الشباب والاتحاد مباراتي الذهاب والإياب.

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