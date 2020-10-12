احدث الأخبار

مصادرة 55 رأساً من الأبقار السائبة وإزالة الحظائر المخالفة جنوب مكة
منطقة مكة المكرمة
 رسميا.. الاتحاد العربي يعلن استئناف منافسات البطولة العربية
أبرز المواد
 واشنطن تطالب تركيا بوقف “استفزازاتها المتعمدة” في المتوسط
أبرز المواد
 منظمة التجارة العالمية تثمن دور المملكة في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية
أبرز المواد
 العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية
أبرز المواد
 المركز الوطني للمعلومات الصحية يحصل على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية ( ISfTeH )
محليات
 دارة الملك عبدالعزيز تعين سلطان العويرضي متحدثا رسمي لها
محليات
 اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2020
أبرز المواد
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يدشن الحملة السنوية للتحصين ضد الأنفلونزا الموسمية لعام ١٤٤٢هـ لمنسوبي القوات المسلحة
أبرز المواد
 إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزارة الطاقة الأمريكية تبحث مشروع توقيع مذكرة تفاهم بحثية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال تطوير تقنيات التحلية
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية : منتدى القيم الدينية يبرز دور المملكة في الحوار العالمي ومكانتها الدولية
أبرز المواد
مصادرة 55 رأساً من الأبقار السائبة وإزالة الحظائر المخالفة جنوب مكة

مصادرة 55 رأساً من الأبقار السائبة وإزالة الحظائر المخالفة جنوب مكة

منطقة مكة المكرمة
رسميا.. الاتحاد العربي يعلن استئناف منافسات البطولة العربية

رسميا.. الاتحاد العربي يعلن استئناف منافسات البطولة العربية

أبرز المواد
واشنطن تطالب تركيا بوقف “استفزازاتها المتعمدة” في المتوسط

واشنطن تطالب تركيا بوقف “استفزازاتها المتعمدة” في المتوسط

أبرز المواد
منظمة التجارة العالمية تثمن دور المملكة في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية تثمن دور المملكة في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية

أبرز المواد

مصادرة 55 رأساً من الأبقار السائبة وإزالة الحظائر المخالفة جنوب مكة

مصادرة 55 رأساً من الأبقار السائبة وإزالة الحظائر المخالفة جنوب مكة
http://almnatiq.net/?p=911957
المناطق - مكة المكرمة

واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الميدانية لمصادرة المواشي السائبة بنطاق البلدية، بمشاركة إدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وذلك في إطار جهود الأمانة لرصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.
أوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقّاد أنّ الحملة اسفرت عن مصادرة 55 رأساً من الأبقار السائبة، وإزالة الحظائر المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المواشي وفق الأنظمة والتعليمات، مؤكداً مواصلة المهام الرقابية للقضاء على المواشي السائبة والمخالفة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.
من جانبه بيّن مدير إدارة وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي حجز المواشي المصادرة بحظائر مخصصة مع توفير الأعلاف والماء اللازم لشربها، والتخلص من المواشي المريضة بالطرق الصحية الوقائية المتّبعة، مثمّناً تعاون السكان في الحد من هذه المظاهر السلبية بعدم التعامل مع المخالفين والإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) و وسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة

روابط ذات صلة

‫تعليم مكّة المكرمة تُكرم الطلاب الفائزين في أندية الشعر بمدارس المنطقة‬

‫تعليم مكّة المكرمة تُكرم الطلاب الفائزين في أندية الشعر بمدارس المنطقة‬
أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام الموريتاني محمد ببانه

أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام الموريتاني محمد ببانه
تطورات جديدة في واقعة معنف ابنته وربطها بالسلم الحديدي في مكة !

تطورات جديدة في واقعة معنف ابنته وربطها بالسلم الحديدي في مكة !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*