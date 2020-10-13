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القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه

القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه
http://almnatiq.net/?p=911962
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال سمو ولي العهد:” يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق”.

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