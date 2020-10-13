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شرطة جدة تقبض على عشرة أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها

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منطقة عسير

رئيس جامعة تبوك يدشن مكتب التوظيف الطلابي

رئيس جامعة تبوك يدشن مكتب التوظيف الطلابي
http://almnatiq.net/?p=911964
المناطق- تبوك :

دشَّنَ معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي بن عبدالله الجعويني مكتب التوظيف الطلابي في كلية العلوم الطبية التطبيقية ليكون حلقة وصل بين خريجي الجامعة وأصحاب العمل مما يعزِّز فرص حصولهم على عروض وظيفية.
ويهدف مكتب التوظيف الطلابي، لربط الخريجين بمؤسسات وجهات التوظيف بالاضافة إلى أن المكتب يقدم فرصة لتعزيز مهارات الطلاب عبر تنظيم حملات تطوعية ومنحهم الخبرة المهنية وفتح المجال لأصحاب الأعمال لطرح الفرص الوظيفية.
كما يسعى مكتب التوظيف الطلابي الى دراسة واقع سوق العمل في منطقة تبوك والفرص المتاحة أمام طلاب الجامعة بحسب تخصصاتهم واعداد خطة تدريبية متكاملة من دخول الطالب الجامعة الى التخرج تخدم الطالب في سوق العمل.

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