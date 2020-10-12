وفد من مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة والنواب والأعيان يزورون غرفة عمليات نشامى عسير

المناطق - عسير

قام وفد من مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة وعدد من النواب يتقدمهم وكيل شيخ الشمل نائب رئيس المجلس الشيخ عبدالعزيز بن تركي أبونقطة المتحمي؛ ورئيس اللجنة الدائمة الشيخ سعود بن محمد أبونقطة المتحمي وأعضاء اللجنة الدائمة بزيارة لغرفة عمليات نشامى عسير؛ واطلعوا خلال الزيارة على المبادرات ومشاريع المركز واللجان العاملة؛ واستمعوا إلى شرح موجز عن مشاريع نشامى الحي.

وقد أثنى وكيل شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة نائب رئيس المجلس على ما شاهده الجميع من جهود مثمرة ومميزة؛ وناقش أعضاء المجلس مع مشرفي نشامى عسير عدد من المبادرات والمشاريع؛ كما أثنى مشرفوا غرغة العمليات على مشاريع الحي في ربيعة ورفيدة وبني ثوعة؛ مشيرين إلى أن مركز طبب يحوي أكبر عدد من مراكز الحي وعددها عشرة مراكز تابعة للجنة واحدة.