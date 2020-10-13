شرطة جدة تقبض على عشرة أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت – بفضل الله – من القبض على عشرة أشخاص ( مواطنَين و (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وقد ضبط بحوزتهم عدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.