م. الشمري يجتمع مع مراقبي التعديات ويؤكد رفع وتيرة العمل وتكثيف عمليات المراقبة

المناطق - القريات

عقد اليوم رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري اجتماع مع مراقبي ادارة ومنسوبي التعديات بالبلدية .

حيث تحدث في بداية الاجتماع مؤكداً متابعة ودعم وأهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وتوجيهات ومتابعة محافظ القريات عبدالله الجاسر وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان .

وناقش الاجتماع خطة التصدي لمشكلة التعديات بمختلف أشكالها وصورها وفق النظام والإجراءات المعتمدة.

كما ناقش كم ونوع التعديات التي تم ازالتها خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة، للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واستثمارها بالطرق المثلى التي تخدم الصالح العام .

وشدد المهندس الشمري على أهمية تطبيق الأنظمة على الجميع دون استثناء أو تهاون، تماشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع استغلالها، إضافة إلى الحد من حالات الاعتداء على الأرضي الحكومية بمختلف أنواعها.

موجهاً مدير الادارة برفع وتيرة العمل ، وتكثيف عمليات المراقبة لمنع التعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وفِي نهاية الاجتماع كرم المهندس الشمري مراقبي التعديات بالبلدية بشهادات شكر وتقدير نظيراً تميزهم في‏ عملهم بحضور المشرف العام على أدارة الاراضي مدير ادارة التعديات أ.سلمان بن عبدالله الشرعان .