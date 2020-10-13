احدث الأخبار

الخطوط السعودية تعلن عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة
أبرز المواد
 م. الشمري يجتمع مع مراقبي التعديات ويؤكد رفع وتيرة العمل وتكثيف عمليات المراقبة
منطقة الجوف
 شرطة جدة تقبض على عشرة أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها
منطقة مكة المكرمة
 وفد من مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة والنواب والأعيان يزورون غرفة عمليات نشامى عسير
منطقة عسير
 شرطة الرياض: القبض على (4) أشخاص خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3,2) مليون ريالاً مجهولة المصدر إلى خارج المملكة
منطقة الرياض
 رئيس جامعة تبوك يدشن مكتب التوظيف الطلابي
منطقة تبوك
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه
أبرز المواد
 مصادرة 55 رأساً من الأبقار السائبة وإزالة الحظائر المخالفة جنوب مكة
منطقة مكة المكرمة
 رسميا.. الاتحاد العربي يعلن استئناف منافسات البطولة العربية
أبرز المواد
 واشنطن تطالب تركيا بوقف “استفزازاتها المتعمدة” في المتوسط
أبرز المواد
 منظمة التجارة العالمية تثمن دور المملكة في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية
أبرز المواد
 العثيمين .. منتدى القيم الدينية أحد المساعي النبيلة لخدمة الإنسانية
أبرز المواد
الخطوط السعودية تعلن عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة

الخطوط السعودية تعلن عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة

أبرز المواد
م. الشمري يجتمع مع مراقبي التعديات ويؤكد رفع وتيرة العمل وتكثيف عمليات المراقبة

م. الشمري يجتمع مع مراقبي التعديات ويؤكد رفع وتيرة العمل وتكثيف عمليات المراقبة

منطقة الجوف
شرطة جدة تقبض على عشرة أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها

شرطة جدة تقبض على عشرة أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها

منطقة مكة المكرمة
وفد من مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة والنواب والأعيان يزورون غرفة عمليات نشامى عسير

وفد من مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة والنواب والأعيان يزورون غرفة عمليات نشامى عسير

منطقة عسير

الخطوط السعودية تعلن عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة

الخطوط السعودية تعلن عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة
http://almnatiq.net/?p=911988
المناطق - الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر الجاري، موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في أفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط، مفيدة بضرورة اتباع الإرشادات واشتراطات السفر.

وأشارت الشركة إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم (1).

الجدير بالذكر أنه تم فتح الرحلات الدولية للفئات المستثناة فقط في سبتمبر الماضي، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م.

روابط ذات صلة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه

القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه
رسميا.. الاتحاد العربي يعلن استئناف منافسات البطولة العربية

رسميا.. الاتحاد العربي يعلن استئناف منافسات البطولة العربية
واشنطن تطالب تركيا بوقف “استفزازاتها المتعمدة” في المتوسط

واشنطن تطالب تركيا بوقف “استفزازاتها المتعمدة” في المتوسط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*