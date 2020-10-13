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الأمير منصور بن محمد يتفقد مراكز شرق حفرالباطن

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الأمير منصور بن محمد يتفقد مراكز شرق حفرالباطن

الأمير منصور بن محمد يتفقد مراكز شرق حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=911995
المناطق - حفرالباطن

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن صباح الثلاثاء, مراكز (الصداوي، والسعيره، وخبيرا، ومعرج السوبان) الواقعة شرق المحافظة ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.
وكان في استقبال سموه عند وصوله، روؤساء المراكز وعدد من وجهاء المراكز والمواطنين, واستمع سموه لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.
وأكد سموه خلال لقائه المواطنين مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها وتحقيق رؤية المملكة.

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