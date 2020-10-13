بقدم مكسورة .. معلم في الأفلاج يتحامل على الإصابة ويواصل أداء رسالة التعليم “فيديو”

المناطق - الأفلاج - فالح الدوسري

أصر معلم بابتدائية طارق بن زياد في محافظة الأفلاج على مواصلة بث دروسه لطلابه عبر منصة مدرستي وتحامله على إصابته ” كسر في قدم الرجل ” وبعض الكسور الأخرى جراء تعرضه لحادث مروري رافضًا تأجيل دروس أبنائه الطلاب رغم منحه إجازة مرضية لعدة أيام .

وقامت مدرسة طارق بن زياد بنشرت عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو للمعلم وهو يقوم بأداء رسالته التعليمية قائلة : بطل من أبطال منسوبي ⁧‫تعليم الأفلاج‬⁩ المعلم الفاضل عيد سلطان القحطاني يتابع طلابه بالرغم من إصابته حيث رفض تأجيل دروسه

‏وقام بالدخول على المنصة وإعطاء الدرس والتعليمات لطلابه .

وضرب العديد من المعلمين في مناطق ومحافظات المملكة نماذج مشرفة لمهنة ورسالة التعليم في التحامل على المرض والتفاني من أجل مواصلة رحلة التعليم وبث دروسهم لطلابهم دون انقطاع .