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بقدم مكسورة .. معلم في الأفلاج يتحامل على الإصابة ويواصل أداء رسالة التعليم “فيديو”

بقدم مكسورة .. معلم في الأفلاج يتحامل على الإصابة ويواصل أداء رسالة التعليم “فيديو”

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الأمير منصور بن محمد يتفقد مراكز شرق حفرالباطن

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بقدم مكسورة .. معلم في الأفلاج يتحامل على الإصابة ويواصل أداء رسالة التعليم “فيديو”

بقدم مكسورة .. معلم في الأفلاج يتحامل على الإصابة ويواصل أداء رسالة التعليم “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=911999
المناطق - الأفلاج - فالح الدوسري

أصر معلم بابتدائية طارق بن زياد في محافظة الأفلاج على مواصلة بث دروسه لطلابه عبر منصة مدرستي وتحامله على إصابته ” كسر في قدم الرجل ” وبعض الكسور الأخرى جراء تعرضه لحادث مروري رافضًا تأجيل دروس أبنائه الطلاب رغم منحه إجازة مرضية لعدة أيام .

وقامت مدرسة طارق بن زياد بنشرت عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو للمعلم وهو يقوم بأداء رسالته التعليمية قائلة : بطل من أبطال منسوبي ⁧‫تعليم الأفلاج‬⁩ المعلم الفاضل عيد سلطان القحطاني يتابع طلابه بالرغم من إصابته حيث رفض تأجيل دروسه
‏وقام بالدخول على المنصة وإعطاء الدرس والتعليمات لطلابه .
وضرب العديد من المعلمين في مناطق ومحافظات المملكة نماذج مشرفة لمهنة ورسالة التعليم في التحامل على المرض والتفاني من أجل مواصلة رحلة التعليم وبث دروسهم لطلابهم دون انقطاع .

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