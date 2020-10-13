استعدادًا لموسم الأمطار.. جولة ميدانية للمواقع الحرجة في الخرج

الخرج -أشرف العصيمي

ناقش رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد مع مدير إدارة الدفاع المدني العميد خالد السعيس الحلول لأماكن التجمعات المياه والتعديات على بعض الأودية.

وقاما بجولة ميدانية على المواقع الحرجة بالمحافظة ما بين أودية ومناطق تجمعات المياه.

وتم خلال الجولة بحث معالجة المواقع الطارئة وخصوصاً مع قرب موسم الأمطار وعمل الدراسات لتحويل تصريف مياه الأمطار في أماكن التجمعات .

يأتي ذلك إستكمالاً لما قامت به لجنة الدفاع المدني الفرعية ولجنة السيول بمحافظة الخرج من إجتماعات لدراسة المواقع التي تتأثر بتجمعات المياه بالمحافظة وكذلك مجاري السيول ، وما قامت به البلدية من أعمال طارئة في تنظيف مجاري السيول و الأمطار .

