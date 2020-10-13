مصرع 21 مهاجرا على الأقل قبالة سواحل تونس

المناطق - وكالات

كشفت محكمة صفاقس التونسية، أن 21 مهاجرا على الأقل غرقوا قبالة سواحل تونس، الأحد، وذلك بعد أن تم العثور على 4 جثث إضافية، الثلاثاء.

وعُثر على 4 جثث إضافية لـمهاجرين في البحر المتوسط، بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس، مما يرفع حصيلة القتلى من هؤلاء إلى 21 على الأقل.

وتم إنقاذ 7 مهاجرين، الأحد، معظمهم من ساحل العاج، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث باسم محكمة صفاقس، مراد تركي، أن 17 جثة كانت قد انتُشلت في الأيام الثلاثة الأخيرة، مع فقدان الأمل بالعثور على الباقين أحياء، والذين لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص.