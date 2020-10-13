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أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم

أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم

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أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم

أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم
http://almnatiq.net/?p=912019
المناطق - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، مهرجان الزيتون الأول، الذي نظمته الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المهرجان بمزرعة الزيتونة للسياحة الزراعية ببهر، محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ.
وقام سمو أمير منطقة الباحة بقص الشريط، إذاناً بإطلاق فعاليات المهرجان، مستمعاً إلى شرح من الدكتور صالح آل حافظ ومن العارضين المشاركين في المهرجان، الذي يشارك به أكثر من 35 عارضاً، يمثلون عدداً من مزارعي محافظات ومراكز الباحة, كما اطلع سموه على عدد من المنتجات المتعلقة بالزيتون، مشيرين إلى أن سعر اللتر من زيت الزيتون يقارب 100 ريال.
واطلع سموه على مراحل كرسي الشيخ سعيد بن علي العنقري لأبحاث الزيتون بجامعة الباحة، التي تضمنت حصر الزيتون البري بالتعاون مع جامعة بوترا بدولة ماليزيا عن طريق الاستشعار عن بعد, ونظم المعلومات الجغرافية, إضافة إلى حصر كل مزارع الزيتون بالباحة، بالتزامن مع القيام بالعديد من التجارب على الزيتون, حيث تضمنت أهداف الكرسي إنشاء جمعية تعاونية متخصصة في الزيتون بالمنطقة, ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن زراعة الزيتون ومراحل إنتاجه، حيث تضم المنطقة ما يقارب 30 ألف شجرة تنتج نحو 15 طناً سنويًا من الزيتون عبر أكثر من 40 مزرعة، وذلك حسب الإحصائية التقريبية للجمعية التعاونية للزيتون بالباحة.
كما شهد سمو الأمير حسام بن سعود توقيع عقد شراكة بين الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة, وجمعية السياحة الزراعية والريفية التعاونية.
وفي ختام الحفل كرم سمو أمير الباحة الداعمين للمهرجان, فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط .

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