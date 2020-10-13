بما يقارب 5 ملايين ريال برامج “بر أبها” للربع الثالث لعام 2020م

المناطق - عسير

نفّذت جمعية البر بأبها خلال الربع الثالث من العام 2020م برامج ومشاريع وخدمات بلغ قيمتها أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألفاًً واثنين وثمانين ريـ(4.977.082)ـالاًً .

أكد ذلك فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس موضحاً أنه استفاد من البرامج والمشاريع عدد 2118 مستفيداًً وشملت مساعدات الأسر المحتاجة والأيتام والمرضى وإعانة الزواج والسلال الغذائية والكسوة والسقيا والتوجيه الأسري وبرنامج تعاون لدعم الجهات الاجتماعية في المنطقة.

وقدّم بن فحاس شكره وتقديره لكل من دعم هذه الجمعية لتستمر في أداء أعمالها وخدماتها الإنسانية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم .