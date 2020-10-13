محافظ حفرالباطن يقوم بزيارة تفقدية لمزاد الإبل الأول بالمحافظة

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قام سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد بزيارة لمزاد الإبل الأول بحفرالباطن مساء الثلاثاء واستهل سموه زيارته لمقر فرع الزراعة والمياه بالمحافظة وقدم مدير الفرع عبدالعزيز اليوسف شرح لسموه عن دور الفرع ومشاركته بالمزاد كما غرس سموه شجرة برية وذلك تحت شعار “لنجعلها خضراء “.

وتجول سموه بالسوق المصاحب للمزاد واطلع على الأعمال اليدوية التي تقدمها الأسر المشاركة ، كما تجول داخل المعرض التشكيلي وشاهد عدد من الأعمال الفنية المقدمة من الفنانين والفنانات من شباب حفرالباطن.

بعد ذلك توجه سموه لمقر الحفل وبدأ الحفل المعد بآيات من القرآن الكريم ثم قصيدة شعرية ثم بعد ذلك كرم سموه الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في المزاد الاول، وقدم علي بن عادي رئيس شركة اوهاج المنظمة درع تذكاري لسموه.

وفي ختام الزيارة استمع سمو محافظ حفرالباطن لطلبات وملاحظات ملاك الإبل.

