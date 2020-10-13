احدث الأخبار

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن يقوم بزيارة تفقدية لمزاد الإبل الأول بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 بما يقارب 5 ملايين ريال برامج “بر أبها” للربع الثالث لعام 2020م
منطقة عسير
 أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم
منطقة الباحة
 مجلس الوزراء يعتمد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 إنفلونزا الخنازير وكورونا.. أيهما أخطر على البشر؟
أبرز المواد
 مصرع 21 مهاجرا على الأقل قبالة سواحل تونس
أبرز المواد
 استعدادًا لموسم الأمطار.. جولة ميدانية للمواقع الحرجة في الخرج
منطقة الرياض
 بقدم مكسورة .. معلم في الأفلاج يتحامل على الإصابة ويواصل أداء رسالة التعليم “فيديو”
منطقة الرياض
 الأمير منصور بن محمد يتفقد مراكز شرق حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 الخطوط السعودية تعلن عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة
أبرز المواد
 م. الشمري يجتمع مع مراقبي التعديات ويؤكد رفع وتيرة العمل وتكثيف عمليات المراقبة
منطقة الجوف
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

أبرز المواد
محافظ حفرالباطن يقوم بزيارة تفقدية لمزاد الإبل الأول بالمحافظة

محافظ حفرالباطن يقوم بزيارة تفقدية لمزاد الإبل الأول بالمحافظة

المنطقة الشرقية
بما يقارب 5 ملايين ريال برامج “بر أبها” للربع الثالث لعام 2020م

بما يقارب 5 ملايين ريال برامج “بر أبها” للربع الثالث لعام 2020م

منطقة عسير
أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم

أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم

منطقة الباحة

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي
http://almnatiq.net/?p=912033
المناطق - الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوضاع الأسواق البترولية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وقد اتفقت وجهات نظر الجانبين على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معاً.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يعتمد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مجلس الوزراء يعتمد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
إنفلونزا الخنازير وكورونا.. أيهما أخطر على البشر؟

إنفلونزا الخنازير وكورونا.. أيهما أخطر على البشر؟
مصرع 21 مهاجرا على الأقل قبالة سواحل تونس

مصرع 21 مهاجرا على الأقل قبالة سواحل تونس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*