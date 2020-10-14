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مقتل 11 حوثيا بينهم قيادي بارز في مواجهات شرق وغرب تعـز اليمنية

مقتل 11 حوثيا بينهم قيادي بارز في مواجهات شرق وغرب تعـز اليمنية
http://almnatiq.net/?p=912035
المناطق - الرياض

قتل 11 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز اليمنية .
وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية في مواقع لزوم, شرق مدينة تعز أسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات وإصابة أخرين, مشيراً إلى أن الجيش الوطني تمكن من تحقيق تقدماً جديداً باتجاه قلعة لوزم الأثرية بالمحافظة.
وأضاف المصدر أن الجبهة الغربية للمحافظة هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان, لافتاً إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني “أبو صقر” وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية .

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