وزير الخارجية اليمني يناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عملية السلام في بلاده

المناطق - الرياض

ناقش وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير هانز جروند بيرج، تطورات الاوضاع على الساحة اليمنية وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والملفات المتصلة بها.

وأكد وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء حرص حكومة بلاده على السلام ودعم الجهود الأممية لتحقيقه وفقاً للمرجعيات المتفق عليها, منوهاً إلى استمرار الحوثيين بتعنتهم وعرقلة تلك الجهود.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الوزير الحضرمي تطرق إلى قضية خزان النفط صافر واستمرار رفض الحوثيين ومماطلتهم في حل هذه القضية الملحة.. لافتاً إلى ان عدم السماح للفريق الفني الأممي للوصول للخزان وتقييمه يهدد بحدوث كارثة كبيرة لا يحمد عقباها على اليمن والمنطقة بأكملها.

من جهته شدد السفير جروند بيرج على ضرورة التوصل الى تسوية سياسية للصراع في اليمن.. معرباً عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.