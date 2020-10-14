احدث الأخبار

أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم المميزين
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية اليمني يناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عملية السلام في بلاده
أبرز المواد
 منتدى القيم الدينية يدعو لمواجهة خطاب الكراهية ونشر قيم التسامح والتعاون ونبذ العنف والعنصرية
أبرز المواد
 مقتل 11 حوثيا بينهم قيادي بارز في مواجهات شرق وغرب تعـز اليمنية
أبرز المواد
 الرئيس اليمني: معاناة الشعب تقتضي أن يرتقي الجميع إلى حجم المسؤولية
أبرز المواد
 ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن يقوم بزيارة تفقدية لمزاد الإبل الأول بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 بما يقارب 5 ملايين ريال برامج “بر أبها” للربع الثالث لعام 2020م
منطقة عسير
 أمير منطقة الباحة يفتتح مهرجان الزيتون الأول أمام أكثر من 35 عارضاً لبيع منتجاتهم
منطقة الباحة
 مجلس الوزراء يعتمد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 إنفلونزا الخنازير وكورونا.. أيهما أخطر على البشر؟
أبرز المواد
أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا

أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم المميزين

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم المميزين

منطقة مكة المكرمة
وزير الخارجية اليمني يناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عملية السلام في بلاده

وزير الخارجية اليمني يناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عملية السلام في بلاده

أبرز المواد
منتدى القيم الدينية يدعو لمواجهة خطاب الكراهية ونشر قيم التسامح والتعاون ونبذ العنف والعنصرية

منتدى القيم الدينية يدعو لمواجهة خطاب الكراهية ونشر قيم التسامح والتعاون ونبذ العنف والعنصرية

أبرز المواد

أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا

أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=912045
المناطق - الرياض

حققت أوكرانيا فوزا تاريخيا على ضيفتها إسبانيا بهدف نظيف، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وهو الفوز الأول لأوكرانيا في 8 مواجهات ضد إسبانيا، والثاني لها في النسخة الثانية للمسابقة القارية الجديدة، بعد الأول على سويسرا 2-1 في الجولة الأولى.

ولم تخسر إسبانيا مبارياتها السبع السابقة ضد أوكرانيا، حيث فازت في 6 الأخيرة وتعادلا مرة.

وسجل فيكتور تسياغانكوف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، بينما تناوب لاعبو إسبانيا على إضاعة الفرص ودفعوا الثمن غاليا.

وأنعشت أوكرانيا آمالها في المنافسة على بطاقة المجموعة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي، حيث رفعت رصيدها إلى 6 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف إسبانيا، وبفارق الأهداف خلف ألمانيا التي تعادلت مع سويسرا 3-3.

وحرمت أوكرانيا إسبانيا من الفوز الثالث على التوالي، بعد تعادلها الثمين مع مضيفتها ألمانيا 1-1 في الجولة الأولى.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية اليمني يناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عملية السلام في بلاده

وزير الخارجية اليمني يناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عملية السلام في بلاده
منتدى القيم الدينية يدعو لمواجهة خطاب الكراهية ونشر قيم التسامح والتعاون ونبذ العنف والعنصرية

منتدى القيم الدينية يدعو لمواجهة خطاب الكراهية ونشر قيم التسامح والتعاون ونبذ العنف والعنصرية
مقتل 11 حوثيا بينهم قيادي بارز في مواجهات شرق وغرب تعـز اليمنية

مقتل 11 حوثيا بينهم قيادي بارز في مواجهات شرق وغرب تعـز اليمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*