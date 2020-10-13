رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم المميزين

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كرّم معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز أ .د عبد الرحمن اليوبي ، اليوم الأقسام الفائزة والمشاركة بجائزة “رئيس الجامعة للقسم العلمي” ، وأعلنت نتائج الفائزين والذي كان تحت بأشراف لجنة ملتقى ومشرفي الاقسام العلمية بالجامعة.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور ،هاني برديسي مراحل التحكيم وأعلان الفائزين وقسمت على ثلاثة مسارات المسار الصحي ، المسار العلمي التطبيقي ، المسار الإداري والإنساني . وحصل المركز الاول 3 أقسام

1/ المسار الصحي قسم تغذية الأشعة التشخيصية من كلية العلوم الطبية التطبيقية .

2/ المسار العلمي التطبيقي قسم الهندسة المدنية والبيئية من كلية الهندسة برابغ.

3/ المسار الاداري والانساني قسم ادارة الخدمات الصحية والمستشفيات من كلية الاقتصاد والادارة.

( الحاصلين على المركز الثاني )

1/ المسار الصحي قسم الامراض الباطنة من كلية الطب برابغ.

2/ المسار العلمي التطبيقي قسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد من كلية الهندسة .

3/ المسار الاداري والانساني قسم التاريخ من كلية الاداب والعلوم الانسانية.

( الحاصلين على المركز الثالث )

1/ المسار الصحي قسم الممارسة الصيدلية من كلية الصيدلة.

2/ القسم العلمي التطبيقي قسم تقنية المعلومات من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

3/ القسم الإداري والانساني قسم التصميم الداخلي والاثاث من كلية علوم الانسان والتصاميم.

3/ القسم الإدراي والانساني قسم اللغات الاوربية وأدابها من كلية الأداب والعلوم الانسانية مكرر المركز الثالث .

في نهاية اللقاء قدم معالي رئيس الجامعة شكره وتقديره لرئيس ملتقى ومشرفي الأقسام العلمية ولفريق العمل ،متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.