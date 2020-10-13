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رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم المميزين

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم المميزين
http://almnatiq.net/?p=912052
المناطق - جدة

كرّم معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز أ .د عبد الرحمن اليوبي ، اليوم الأقسام الفائزة والمشاركة بجائزة “رئيس الجامعة للقسم العلمي” ، وأعلنت نتائج الفائزين والذي كان تحت بأشراف لجنة ملتقى ومشرفي الاقسام العلمية بالجامعة.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور ،هاني برديسي مراحل التحكيم وأعلان الفائزين وقسمت على ثلاثة مسارات المسار الصحي ، المسار العلمي التطبيقي ، المسار الإداري والإنساني . وحصل المركز الاول 3 أقسام
1/ المسار الصحي قسم تغذية الأشعة التشخيصية من كلية العلوم الطبية التطبيقية .
2/ المسار العلمي التطبيقي قسم الهندسة المدنية والبيئية من كلية الهندسة برابغ.
3/ المسار الاداري والانساني قسم ادارة الخدمات الصحية والمستشفيات من كلية الاقتصاد والادارة.
( الحاصلين على المركز الثاني )
1/ المسار الصحي قسم الامراض الباطنة من كلية الطب برابغ.
2/ المسار العلمي التطبيقي قسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد من كلية الهندسة .
3/ المسار الاداري والانساني قسم التاريخ من كلية الاداب والعلوم الانسانية.
( الحاصلين على المركز الثالث )
1/ المسار الصحي قسم الممارسة الصيدلية من كلية الصيدلة.
2/ القسم العلمي التطبيقي قسم تقنية المعلومات من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.
3/ القسم الإداري والانساني قسم التصميم الداخلي والاثاث من كلية علوم الانسان والتصاميم.
3/ القسم الإدراي والانساني قسم اللغات الاوربية وأدابها من كلية الأداب والعلوم الانسانية مكرر المركز الثالث .
في نهاية اللقاء قدم معالي رئيس الجامعة شكره وتقديره لرئيس ملتقى ومشرفي الأقسام العلمية ولفريق العمل ،متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

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