كرّم معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز أ .د عبد الرحمن اليوبي ، اليوم الأقسام الفائزة والمشاركة بجائزة “رئيس الجامعة للقسم العلمي” ، وأعلنت نتائج الفائزين والذي كان تحت بأشراف لجنة ملتقى ومشرفي الاقسام العلمية بالجامعة.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور ،هاني برديسي مراحل التحكيم وأعلان الفائزين وقسمت على ثلاثة مسارات المسار الصحي ، المسار العلمي التطبيقي ، المسار الإداري والإنساني . وحصل المركز الاول 3 أقسام
1/ المسار الصحي قسم تغذية الأشعة التشخيصية من كلية العلوم الطبية التطبيقية .
2/ المسار العلمي التطبيقي قسم الهندسة المدنية والبيئية من كلية الهندسة برابغ.
3/ المسار الاداري والانساني قسم ادارة الخدمات الصحية والمستشفيات من كلية الاقتصاد والادارة.
( الحاصلين على المركز الثاني )
1/ المسار الصحي قسم الامراض الباطنة من كلية الطب برابغ.
2/ المسار العلمي التطبيقي قسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد من كلية الهندسة .
3/ المسار الاداري والانساني قسم التاريخ من كلية الاداب والعلوم الانسانية.
( الحاصلين على المركز الثالث )
1/ المسار الصحي قسم الممارسة الصيدلية من كلية الصيدلة.
2/ القسم العلمي التطبيقي قسم تقنية المعلومات من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.
3/ القسم الإداري والانساني قسم التصميم الداخلي والاثاث من كلية علوم الانسان والتصاميم.
3/ القسم الإدراي والانساني قسم اللغات الاوربية وأدابها من كلية الأداب والعلوم الانسانية مكرر المركز الثالث .
في نهاية اللقاء قدم معالي رئيس الجامعة شكره وتقديره لرئيس ملتقى ومشرفي الأقسام العلمية ولفريق العمل ،متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم المميزين
كرّم معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز أ .د عبد الرحمن اليوبي ، اليوم الأقسام الفائزة والمشاركة بجائزة “رئيس الجامعة للقسم العلمي” ، وأعلنت نتائج الفائزين والذي كان تحت بأشراف لجنة ملتقى ومشرفي الاقسام العلمية بالجامعة.
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