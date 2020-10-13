مكافحة التبغ بصحة الجوف ترصد عدداً من المخالفات

المناطق - الجوف

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف عدداً من المخالفات لاستخدام التبغ، أثناء قيامها بجولات رقابية ميدانية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته المخالفة للأنظمة في دومةً الجندل.

وصادرت اللجنة عدد من منتجات التبغ، المخالفة لنظام مكافحة التبغ.

يذكر أن صحة منطقة الجوف ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين تعمل على تنفيذ عدة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التبغ، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.

وفي ذات السياق نفذت اللجنة النسائية لمكافحة التبغ

اكثر من ٢٠ برنامج توعوي وعلاجي على المرافق الحكومية النسائية والمولات واكثر من ٢٥ جوله على منافذ البيع والكفيات ذات العلا قة بالنساء.