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رئيس الوزراء اليمني يناقش مع السفير الصيني علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء اليمني يناقش مع السفير الصيني علاقات التعاون بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=912071
المناطق - الرياض

ناقش رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين, وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك الخطوات المتخذة لاستكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتصعيد ميليشيا الحوثي المستمر ورفضها لكل جهود السلام، وعرقلتها وصول فريق أممي لتفريغ خزان صافر النفطي ما يهدد بحدوث كارثة بيئية، والدور الصيني المطلوب للضغط على ميليشيات الحوثي وداعميها.
وتطرق رئيس الوزراء اليمني في اللقاء إلى عملية السلام، والعراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي لإفشال الجهود الأممية والدولية تنفيذاً لأجندات داعميها في طهران.
من جهته نوه السفير الصيني بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء اليمني لتشكيل الحكومة الجديدة وأن بلاده ستكون داعماً لها بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني, مؤكداً دعم بلاده لمسار السلام في اليمن.

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