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“مدافع عن الجمهوريين!”.. ملاسنة حادة بين بيلوسي ومذيع شهير

“مدافع عن الجمهوريين!”.. ملاسنة حادة بين بيلوسي ومذيع شهير

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“مدافع عن الجمهوريين!”.. ملاسنة حادة بين بيلوسي ومذيع شهير

“مدافع عن الجمهوريين!”.. ملاسنة حادة بين بيلوسي ومذيع شهير
http://almnatiq.net/?p=912084
المناطق_وكالات

اتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المذيع الشهير في شبكة “سي إن إن” CNN وولف بليتزر، الثلاثاء، بأنه “مدافع عن الموقف الجمهوري” خلال مقابلة متوترة بدت فيها بيلوسي بأنها شعرت بالإحباط الواضح من أسئلة المذيع وولف بليتزر.

وظهر الغضب عندما سأل بليتزر بيلوسي لماذا “لم تقبلي عرض حزمة التحفيز الأخيرة من الرئيس ترمب؟”، وأجابت بيلوسي: “آمل أن تسأل نفس السؤال على الجمهوريين عن سبب عدم رغبتهم في تلبية احتياجات الشعب الأميركي.. لكن دعني أقول لهؤلاء الناس لأن جميع زملائي – نحن نمثل هؤلاء الناس.. واحتياجاتهم لم يتم تناولها في اقتراح الرئيس. لذلك عندما تقول لي لماذا لا تقبل احتياجاتهم؟ السؤال هو لماذا لا يقبلون منا؟”.

وتدخل بليتزر قائلاً لبيلوسي، إن الأميركيين “يحتاجون الأموال حقًا الآن”، ونقل عن النائب الديمقراطي رو كانا الذي قال مؤخرًا: “لا يمكن للمحتاجين الانتظار حتى فبراير.. هناك على الطاولة 1.8 تريليون دولار وهو أمر مهم وأكثر من ضعف حزمة تحفيز أوباما.. اعقد صفقة ووضع الكرة في ملعب مكونيل”.

وردت بيلوسي: “ما أقوله لك هو أنني لا أعرف لماذا أنت دائمًا مدافع – والعديد من زملائك [هم] يعتذرون ويدافعون عن موقف الجمهوريين”، مضيفة “رو كانا هذا لطيفاً، هذا ليس ما سنفعله ولا أحد ينتظر حتى فبراير”.

واستمر التبادل المثير للجدل عندما ضغط بليتزر على بيلوسي مرة أخرى بشأن اقتراح ترمب البالغ 1.8 تريليون دولار، وسألها “لماذا لا نتوصل إلى اتفاق معه؟”، ردت بيلوسي: “حسنًا، لن أسمح للخطأ أن يكون عدو اليمين”. وسأل بليتزر “ما الخطأ في 1.8 تريليون دولار؟”.

وردت بيلوسي: “هل تعرف ماذا؟ هل لديك أي فكرة عن الفرق بين الإنفاق الموجود في فاتورتهم وما لدينا في فاتورتنا؟”.

واستمر التوتر حتى النهاية، عندما حاول بليتزر إنهاء المقابلة بعد أن اتهمته بيلوسي بـ”الدفاع عن الإدارة كل هذا الوقت”.

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