ستوكهولم لنظام أردوغان: أنتم فتنة

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من قلب أنقرة، هاجمت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي بضراوة نظام أردوغان، واتهمت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة التركية أمس (الثلاثاء)، نظام العدالة والتنمية الحاكم بإشعال الصراعات في سورية وليبيا، وناغورنو كاراباخ، وانتهاك سيادة دول البحر المتوسط.

وطالبت ليندي بانسحاب القوات التركية المحتلة من الأراضي السورية، متهمة أنقرة بالمسؤولية عن تقسيم سورية واضطهاد الأكراد، ورفضت تصاعد الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات الممنهجة ضد المواطنين الأكراد في الداخل التركي. وأدانت دعم أنقرة لأذربيجان بالمرتزقة والتنكيل بالأرمن وإشعال الحرب في كاراباخ. كما اتهمت الوزيرة تركيا بانتهاك المنطقة الاقتصادية القبرصية بالتنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية.من جانبه، صدم جاويش من نبرة نظيرته السويدية الحادة، وتساءل «ما هي صفتكم لتطلبوا منا الانسحاب من سورية.. لا يمكنكم طلب ذلك منا، هل فوضت سورية الإدارة السويدية أو الاتحاد الأوروبي ليطالبنا بالخروج من أراضيها؟»، وزعم أن السويد تدعم حزب العمال الكردستاني.