«كاوست» و«مسك» تنظمان كأس العالم لريادة الأعمال 2020

للعام الثاني على التوالي، تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، منتدى مسك العالمي في تنظيم كأس العالم لريادة الأعمال، الذي يعد أكبر مسابقة تنافسية لدعم ريادة الأعمال في العالم وأكثرها تنوعا، بمشاركة 175000 متقدم من 200 دولة، حيث استضافت «كاوست» معسكرا تدريبيا للمتسابقين النهائيين قبل التصفيات النهائية التي ستقام بصورة افتراضية (عن بعد) كجزء من التجمع السنوي لمنتدى مسك العالمي، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر.

يشار إلى أن 4 شركات ناشئة في «كاوست» من أصل 6 شركات ناشئة سعودية هي من بين أفضل 100 شركة ناشئة في العالم ستتنافس في النهائي العالمي للمسابقة خلال منتدى مسك العالمي 2020 والذي يعقد برعاية مؤسسة مسك الخيرية التي أسسها ولي العهد الشباب السعودي.

واستقطب كأس العالم لريادة الأعمال لهذا العام 15000 طلب مشاركة من رواد أعمال سعوديين، تم اختيار 15 منهم لعرض مشاريعهم افتراضيا في التصفيات السعودية للمسابقة، التي عقدت في 7 سبتمبر 2020، كما اختارت لجنة التحكيم 6 من هذه الشركات السعودية للمشاركة في النهائي العالمي، وستعبر الشركات الفائزة الثلاث الأولى تلقائيا إلى النهائي، بينما تتنافس الثلاث الباقية مع الشركات الدولية الأخرى المتأهلة لنصف النهائي، وستحصل الشركات الناشئة الفائزة على جائزة نقدية قدرها 50000 دولار.

4 من الشركات تخرجت من «تقدّم»، وهي مسرعة أعمال للشركات الناشئة مدعومة من كاوست والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وهي:

• المركز الأول – تالون داست كنترول، خريج تقدّم 2019 – تقنية سعودية لضبط ومعالجة الغبار.

• المركز الثاني – إدامة للحلول العضوية، خريج تقدّم 2018 – أول حل سعودي لإعادة تدوير النفايات العضوية.

• المركز الخامس – بيريجرين جينومكس، خريج تقدّم 2019 – منصة متطورة لاختبارات التشخيص الجيني.

• المركز السادس – مقياس، خريج تقدّم 2019 – تطبيق لضبط قياس الملابس حسب مقاسات المستخدم.

وستنضم الشركات الفائزة في التصفيات السعودية إلى 100 شركة ناشئة دولية للمشاركة في النهائي العالمي، وجرى اختيار هذه الشركات عبر 65 حدثا افتراضيا أقيمت هذا الصيف من حول العالم وضمت القائمة مجموعة قوية من المتقدمين من قطاعات واسعة ومراحل مختلفة، لضمان أعلى مستوى ممكن من المنافسة والتنوع العالمي، وستحصل الشركات الفائزة على جوائز نقدية يبلغ مجموعها مليون دولار، بالإضافة إلى فرص استثمارية إضافية ودعم عيني تصل قيمته 75 مليون دولار.

وتنظم مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال العديد من المسابقات الوطنية التي تحمل جوائز خاصة وفرصا استثمارية فريدة، كما تتيح لجميع المشاركين الدوليين فرصة الوصول الفوري إلى برامج تدريبية مجانية مع خبرات استشارية ومرشدين من ذوي الخبرة وامتيازات تصل قيمتها إلى 25000 دولار من قبل العديد من الشركات الراعية مثل زووم، وأمازون، وشوبفاي.

وتقوم كاوست بدور مهم في هذه الحدث العالمي، إذ شاركت في لجنة التحكيم في التصفيات السعودية للمسابقة، وستشارك في عملية التحكيم في النهائي العالمي وعقد مجموعة من ورش العمل والندوات، كما استضاف مركز ريادة الأعمال في الجامعة وللسنة الثانية على التوالي، معسكرا تدريبيا افتراضيا في الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر لإعداد الفرق المتأهلة للنهائي ومساعدتهم على توسيع شبكاتهم وصقل مهاراتهم في ريادة الأعمال وعرض مشاريعهم على المستثمرين.

وأوضح رئيس مركز ريادة الأعمال في كاوست هتان أحمد أن العالم يمر اليوم في فترة فريدة يسودها عدم اليقين، وتتحرك فيها اقتصادات العالم بخطوات متسارعة نحو العصر الرقمي، لذا تقع على عاتق العقول الشابة ورواد الأعمال قيادة دفة التغير عبر ابتكار التقنيات وتسخير إمكاناتهم الريادية في إنشاء المشاريع المؤثرة، وتعد كاوست شريكا طبيعيا لكأس العالم لريادة الأعمال الذي تنظمه مؤسسة مسك، حيث تشترك المنظمتان في الطموح العالمي لجذب الشركات الناشئة في مجال التقنية، والمواهب العالمية الرائدة، وبناء مسار عالمي يجعل من المملكة وجهة بارزة لريادة الأعمال، وتعتبر هذه المسابقة من أكثر المسابقات العالمية طموحا – ونحن متحمسون للمشاركة مع مسك للوصول لآلاف الشركات الناشئة ومساعدتها على تحقيق أحلامها.

من جهته، يقول مدير مبادرة كأس العالم لريادة الأعمال وبرامج ريادة الأعمال في مسك عبدالرحمن السحيمي: نحن في فريق كأس العالم لريادة الأعمال سعداء بمشاركة كاوست معنا في هذه الحدث المهم، خصوصا أننا نتشاطر نفس الرؤية في دعم الكوادر الشابة التي هي أعظم رصيد لمواجهة التحديات والتغيير، كما أن الخبرة الكبيرة التي تمتلكها كاوست وريادتها العالمية في هذا المجال ستكون خير عون للمتأهلين للنهائي العالمي وستمكنهم من إبراز إمكاناتهم وتطوير قدراتهم وسط نظام بيئي داعم وديناميكي، يثمن التعاون والشراكة والاهتمام بالمجتمع بقدر تشجيعه على التنافس. ونتج عن التعاون بين كاوست ومؤسسة مسك خلال النسخة الأولى لكأس العالم لريادة الأعمال 2019، تأهل 6 شركات ناشئة تخرجت من برامج ريادة الأعمال في كاوست، وهي ضاد، وكيورا، وفهيم، وسديم، ويونيت إكس، ومزارع البحر الأحمر التي فازت بالمركز الثالث في النهائي العالمي وقامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة كيرشنر.