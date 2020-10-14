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الأمين العام لغرفة أبها يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة  

الأمين العام لغرفة أبها يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة  
http://almnatiq.net/?p=912132
المناطق_أبها

استقبل الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران  معالي  سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي والوفد المرافق له المكون من المستشارة التجارية السيدة ماري جرجس والمسؤولة الثقافية والإعلامية الأنسة جولي ريجيسته سفنينغ ، وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها معالي السفير الدنماركي والوفد المرافق له لمنطقة عسير،  وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والاطلاع على أبرز الشَراكات التجارية والفرص الاستثمارية الصناعية منها والتجارية والسياحية وسبل تعاون رجال الأعمال السعوديين والدنماركيين فيما بينهم لما فيه خدمة وتنمية الاقتصاد في البلديين، بالإضافة إلى ذلك فقد تم التباحث حول مجالات التعاون في قطاع الرعاية الصحية، كما تم التركيز على كيفية التنمية الشاملة بالمنطقة ومناقشة سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية.

من جانبه أشاد آل عقران  بتجذر العلاقات السعودية – الدنماركية  ومتانتها ومبرزاً المكانة التي تحتلها مملكة الدنمارك بقارة أوروبا والعالم حيث تمثل أحد الدول الصناعية الهامة بالمجال الاقتصادي ، مؤكداً على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وعمق العلاقات التاريخية و التنموية والاقتصادية بين المملكة ومملكة الدنمارك ، موضحاً أن العلاقات بين الطرفين علاقات قديمة و تاريخية راسخة وقد تدعمت عبر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والثقافية وخاصة الاقتصادية و يسعى البلدان إلى دفع الاستثمارات المشتركة بينهما .

مسترسلا ومؤكداً على أن علاقات الصداقة المتميزة والعريقة القائمة بين الطرفين منذ نشأتها والتي تتميز بالتعاون المشترك والعلاقات الثنائية المضطردة في جميع المجالات، ولقد تعززت هذه العلاقات على مر العقود حتى الوقت الحالي بفضل الإدارة السياسية والرعاية المتواصلة والدائمة لقادة البلدين وتشمل مجالات التعاون في جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنفيذا للتوجيهات السامية من قيادة البلدين الصديقين. واختتم  آل عقران تصريحه مؤكدا على أن السفارة الدنماركية بالمملكة  تلعب أيضا دورا هاما  وكبيرا في التطوير العلاقات بين البلدين مشيدا بدور معالي  سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي  في تقوية وتنمية وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية  بين القطرين الصديقين.

الجدير بالذكر أنه في ختام الزيارة قدم الأمين العام لغرفة أبها هدايا تذكارية تعبر عن التراث العسيري الأصيل  لمعالي السفير والوفد المرافق له ، الذين عبروا عن شكرهم العميق للمملكة وقيادتها الرشيدة متمثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،– حفظهما الله ورعاهما-  بالإضافة إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال  بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير – سلمه الله-  ، وغرفة أبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال .

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الغرف التجارية ورسوم الاشتراكات

الغرف التجارية ورسوم الاشتراكات

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