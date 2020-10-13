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أمير جازان ونائبه يعزيان الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات المهندس الجهني في وفاة حرمه ..

أمير جازان ونائبه يعزيان الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات المهندس الجهني في وفاة حرمه ..

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مقاطعة المنتجات التركية السلاح الاستراتيجي لحماية الامن القومي للمملكة

مقاطعة المنتجات التركية السلاح الاستراتيجي لحماية الامن القومي للمملكة

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أمير جازان ونائبه يعزيان الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات المهندس الجهني في وفاة حرمه ..

أمير جازان ونائبه يعزيان الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات المهندس الجهني في وفاة حرمه ..
http://almnatiq.net/?p=912150
المناطق_فضه عطيف
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير ‫ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص التعازي والمواساة الى الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني وأفراد أسرته، في وفاة حرمه ، اثر معاناتها مع المرض.
وأعرب سمو أمير جازان وسمو نائبه ، للمهندس الجهني ، عن خالص تعازيهما ومواساتهما له سائلان الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم جمعيًا الصبر والسلوان.
وعبَّر الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية المهندس عبدالهادي الجهني وأسرته ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهما لهم، ومشاركتهما في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة، وألا يُريهما  أي مكروه في عزيز لديهم.

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