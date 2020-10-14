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الصناعات العسكرية تدشن أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًا

الصناعات العسكرية تدشن أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًا
http://almnatiq.net/?p=912170
المناطق - الرياض

أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًا اليوم الأربعاء.

وقال العوهلي في تغريدة له عبر تويتر، إن هذا جاء بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وذلك ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة، والتي قام بصناعتها ونقل تقنيتها شركة الزامل البحرية وبمشاركة شركة CMN الفرنسية.

تعزيز الأمن البحري:
وأكد ‏محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن هذه المنظومة من الزوارق السريعة ستساهم -بإذن الله- في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لقواتنا البحرية السعودية، كما ستعزز من قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية لوطننا الغالي.

وشدد على أن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًا يأتي تأكيدًا على عزم المملكة للمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

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