دوري الأمم الأوروبية: أوكرانيا تنتصر على إسبانيا… وتعادل للمنتخب الألماني أمام سويسرا

المناطق - الرياض

تغلبت أوكرانيا على منتخب إسبانيا بهدف دون رد، مساء أمس في كييف، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل فيكتور تسياغانكوف الهدف الوحيد في الدقيقة 76، ليحقق لفريقه فوزًا تاريخيًا على المنتخب الإسباني، وهو الفوز الأول لأوكرانيا في 8 مواجهات ضد إسبانيا، والثاني لها في النسخة الثانية للمسابقة القارية الجديدة بعد الأول على سويسرا 2-1 في الجولة الأولى.

وتعادل المنتخب الألماني مع ضيفه السويسري 3-3 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة ذاتها.

وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله ماريو غافرانوفيتش في الدقيقة الخامسة، وأضاف ريمو فرويلر الهدف الثاني في الدقيقة 26، قبل أن يسجل تيمو فيرنر الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السويسري.

وفي الشوط الثاني سجل كاي هافيرتز هدف التعادل للمنتخب الألماني عند الدقيقة 55، إلا أن غافرانوفيتش أضاف الهدف الثاني له والثالث لسويسرا في الدقيقة 57، ليعادل سيرج غنابري بهدف ثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 60.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب الأوكراني، فيما رفع المنتخب السويسري رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير، بينما تتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 7 نقاط.