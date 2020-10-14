احدث الأخبار

اردوغان يعيد الدعارة لتركيا بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: نسعى لتحقيق الريادة في حماية البيئة وتقليل النفايات
أبرز المواد
 رحيل الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاماً
أبرز المواد
 3 مليارات دولار خسائر تركية بسبب تدهور العلاقات مع السعودية
أبرز المواد
 الشورى يطالب بإلغاء شرط الـ5 سنوات لقبول الطلاب في الجامعات السعودية
أبرز المواد
 الذهب يصعد بسبب كورونا والانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 بعد جريمة الزرقاء “البشعة”.. ملك الأردن يتدخل
أبرز المواد
 قصف “مستعر” بين أرمينيا وأذربيجان.. وعلييف يتوعد
أبرز المواد
 دوري الأمم الأوروبية: أوكرانيا تنتصر على إسبانيا… وتعادل للمنتخب الألماني أمام سويسرا
أبرز المواد
 الأونروا ” لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين تثمن الدعم السخي والدور الحيوي للمملكة
أبرز المواد
 الصناعات العسكرية تدشن أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًا
أبرز المواد
 عجلان العجلان: لن يكون لنا تعامل مع كل ما هو تركي.. لا استثمار لا استيراد لا سياحة
أبرز المواد
اردوغان يعيد الدعارة لتركيا بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي

اردوغان يعيد الدعارة لتركيا بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: نسعى لتحقيق الريادة في حماية البيئة وتقليل النفايات

“السعودية للكهرباء”: نسعى لتحقيق الريادة في حماية البيئة وتقليل النفايات

أبرز المواد
رحيل الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاماً

رحيل الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاماً

أبرز المواد
3 مليارات دولار خسائر تركية بسبب تدهور العلاقات مع السعودية

3 مليارات دولار خسائر تركية بسبب تدهور العلاقات مع السعودية

أبرز المواد

3 مليارات دولار خسائر تركية بسبب تدهور العلاقات مع السعودية

http://almnatiq.net/?p=912194
المناطق - وكالات

ألقت صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة الضوء على النتائج الاقتصادية التي نتجت عن تدهور العلاقات التركية السعودية، من خلال تصريحات لرئيس اتحاد المقاولين الأتراك، حيث أكد أن المقاولين الأتراك في الشرق الأوسط تعرضوا لخسارة تقدر بما لا يقل عن 3 مليارات دولار خلال السنة الماضية (2019).

وقال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يني قون: “لقد تعرض مقاولونا في الشرق الأوسط لخسارة تقدر على الأقل بـ3 مليارات دولار في السنة الماضية، نتيجة للانطباع الذي تشكّل ضد تركيا”.

 وبحسب ما أوردته الصحيفة، بلغ الرقم السنوي للمشاريع الجديدة التي نفذها المقاولون الأتراك في المملكة العربية السعودية في عامي 2017 و2018، 2.1 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي.

وتراجعت تلك الأرقام إلى 559 مليون دولار في عام 2019، وخلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام انخفض إلى 21 مليون دولار.

وبحسب المعلومات التي أدلى بها يني قون، قامت الشركات التركية بتنفيذ 4 مشاريع مقابل 21 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (2020).

كما أشار يني قون إلى أن المبالغ الإجمالية للمشاريع التي ينفذها المقاولون، جعلت السعودية تحتل المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط (بعد العراق)، والسادسة على مستوى جميع أسواق المقاولات التركية.

وقد نفذ المقاولون ألفين و111 مشروعا حتى اليوم في الشرق الأوسط، بقيمة 107.3 مليار دولار.

وقال يني قون: “لقد نفذت شركات المقاولات في البلد 371 مشروعًا حتى اليوم بقيمة 23.9 مليار دولار، ويشكّل هذا المبلغ حوالي 6% من خدمات المقاولات الدولية لدينا”.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه عالم الأعمال حلا، تظل الحكومة [التركية] صامتة منذ فترة طويلة، بحسب الصحيفة.

روابط ذات صلة

اردوغان يعيد الدعارة لتركيا بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي

اردوغان يعيد الدعارة لتركيا بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي
“السعودية للكهرباء”: نسعى لتحقيق الريادة في حماية البيئة وتقليل النفايات

“السعودية للكهرباء”: نسعى لتحقيق الريادة في حماية البيئة وتقليل النفايات
رحيل الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاماً

رحيل الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاماً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*