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جامعة الجوف‬⁩ تحتفل بحصول كلية الهندسة على الاعتماد الدولي ABET

جامعة الجوف‬⁩ تحتفل بحصول كلية الهندسة على الاعتماد الدولي ABET
http://almnatiq.net/?p=912217
المناطق - الجوف
احتفلت جامعة الجوف بحصول كلية الهندسة على الاعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا الأمريكية (ABET).
وهنأ رئيس الجامعة أ.د/ محمد بن عبد الله الشايع في كلمته خلال الاحتفال كلية الهندسة بحصولها على الاعتماد الدولي الذي اعتبره خطوة تدل على العمل المؤسسي والجهود المبذولة من فريق العمل بالكلية، مؤكداً أن الجامعة تطمح إلى الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية لجميع الكليات والبرامج، داعياً جميع العمداء إلى مضاعفة الجهد والسباق نحو تحقيق التميز والحصول على مراكز متقدمة في مجال البحث العلمي والنشر والتصنيفات والاعتمادات بأنواعها وتخصصاتها.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن الاحتفال بحصول أي كلية على الاعتماد ليس نهاية الطريق، بل بدايته في مسيرة التطوير والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ومضاعفة الجهود للارتقاء إلى أفضل المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وفى ختام كلمته قدم د.الشايع شكره لعميد الكلية ولكافة منسوبيها على جهودهم المتميزة التي تكللت بتحقيق هذا الإنجاز الذي يبين مضي الجامعة نحو التميز والريادة، ولوكالة الجامعة للتطوير والجودة على جهودها مع جميع الكليات.
وكان عميد كلية الهندسة د. ماجد الزارع قد استعرض خلال الاحتفال مراحل حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي حيث جاء نتيجة مجهودات كبيرة ومتابعة مستمرة على مدار السنوات الماضية، مفصلاً بالصور التوثيقية كل خطوة منذ عزم الكلية تحقيق هذا الهدف وحتى تحققه.
من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف أن الإنجاز الذي حققته كلية الهندسة يمثل أهمية كبيرة على مستوى الكليات والبرامج العلمية مؤكداً حرص الجامعة على تحقيق الجودة في العملية التعليمية من حيث بناء البرامج الأكاديمية وجودة العملية التدريسية وإتقان عمليات التقويم والمواءمة في كل ذلك بين متطلبات الاعتماد والمتطلبات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، مبيناً أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الجامعة للتطوير وتطبيق أنظمة الجودة في جميع كلياتها وبرامجها كأساس لعملية الاعتمادات على المستوى المحلي والدولي.

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