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محافظ المزاحمية يدشن فعاليات البرنامج الدعوي ( المملكة توحيد ووحدة )
http://almnatiq.net/?p=912220
المزاحمية - محمد الثاقب

دشن محافظ المزاحمية خالد بن عبدالله العجمي في مكتبه اليوم البرنامج الدعوي ( المملكة توحيد ووحدة ) والذي تنظمها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمزاحمية / محمد الزياد والشيخ / طارق الغويري . وفي بداية اللقاء أوضح مدير إدارة المساجد أن المبادرة عبارة عن 14 كلمة تشمل جوامع المحافظة وبعض الدوائر الحكومية لمدة ١٦ يوما، يلقيها عدد من المشائخ وأن المبادرة التي أطلقه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض بمتابعة من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور هاني الحارثي و بموافقة من معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية تسهم في  غرس العقيدة الصحيحة في النفوس و بناء اللحمة الوطنية وتعزيز قيم الانتماء المتوافقة مع تعاليم الإسلام وكذلك التحذير من الجماعات المنحرفة وبيان خطرها على الجميع.

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