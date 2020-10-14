احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس نادي القادسية السابق والمكلف
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تنفذ – شاطئ معياري – لتطوير وجهة العقير السياحية
المنطقة الشرقية
 عبر “اعتمرنا”.. بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة
أبرز المواد
 مزاد الصقور.. أغلى صفقة شاهين فرخ بالعالم بـ650 ألف ريال
أبرز المواد
 فيصل بن فرحان وبومبيو: إيران تهدد أمن المنطقة
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تشكل لجنة لوضع ضوابط منح جوائز التميز العلمي
منطقة الحدود الشمالية
 نجاح عملية إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
منطقة عسير
 محافظ المزاحمية يدشن فعاليات البرنامج الدعوي ( المملكة توحيد ووحدة )
منطقة الرياض
 جامعة الجوف‬⁩ تحتفل بحصول كلية الهندسة على الاعتماد الدولي ABET
منطقة الجوف
 تستهدف ٢٠٠٠ مريض وموظف.. تدشين حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بمجمع إرادة بالرياض
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة
منطقة تبوك
 الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة
منطقة جازان
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس نادي القادسية السابق والمكلف

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس نادي القادسية السابق والمكلف

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء تنفذ – شاطئ معياري – لتطوير وجهة العقير السياحية

أمانة الاحساء تنفذ – شاطئ معياري – لتطوير وجهة العقير السياحية

المنطقة الشرقية
عبر “اعتمرنا”.. بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة

عبر “اعتمرنا”.. بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة

أبرز المواد
مزاد الصقور.. أغلى صفقة شاهين فرخ بالعالم بـ650 ألف ريال

مزاد الصقور.. أغلى صفقة شاهين فرخ بالعالم بـ650 ألف ريال

أبرز المواد

نجاح عملية إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

نجاح عملية إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
http://almnatiq.net/?p=912223
المناطق - بيشة

حقق فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة إنجازاً متميزاً تمثل في نجاح إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.
وأوضحت صحة بيشة أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم نظراً لوجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى، وتم تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جرّاحي قسم العظام، حيث أدخل المصاب إلى قسم العمليات وأجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.
يذكر أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة – ولله الحمد -، وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

روابط ذات صلة

الأمين العام لغرفة أبها يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة  

الأمين العام لغرفة أبها يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة  
بما يقارب 5 ملايين ريال برامج “بر أبها” للربع الثالث لعام 2020م

بما يقارب 5 ملايين ريال برامج “بر أبها” للربع الثالث لعام 2020م
وفد من مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة والنواب والأعيان يزورون غرفة عمليات نشامى عسير

وفد من مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة والنواب والأعيان يزورون غرفة عمليات نشامى عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*