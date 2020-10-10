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جامعة الحدود الشمالية تشكل لجنة لوضع ضوابط منح جوائز التميز العلمي

جامعة الحدود الشمالية تشكل لجنة لوضع ضوابط منح جوائز التميز العلمي
http://almnatiq.net/?p=912226
المناطق - عرعر

بناء على توجيهات معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، لتطوير وتحفيز البحث العلمي بالجامعة، وتشجيع الأكاديميين والباحثين على إعداد الدراسات والبحوث والنشر في المجلات العلمية المصنفة، ولرفع تصنيف الجامعة في مجال البحوث المنشورة والاستشهاد العلمي، وفي سياق تنفيذ مبادرات الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2020-2025م، ترأس سعادة مساعد وكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور أحمد بن صبيح الشراري اجتماع لجنة جائزة جامعة الحدود الشمالية للتميز العلمي لوضع اللائحة المتعلقة بضوابط منح جوائز التميز العلمي.
وقد تم تشكيل هذه اللجنة في ضوء تنفيذ إحدى مبادرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المتعلقة بتحفيز البحث العلمي وتشجيع الباحثين وتكريم المتميزين منهم ممن يعكفون على نشر أبحاث علمية متميزة في مجلات علمية محكمة ومصنفة ضمن قواعد معلومات عالمية تركز على جودة المنتجات العلمية بما فيها براءات الاختراع والاكتشافات العلمية.

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